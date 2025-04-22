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TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 00:00

İ L A N

T.C. TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1183 Esas

Müteveffa Muğla ili, Milas ilçesi, Gümüşlük Mah/köyü, Cilt:5 , Hane:5 'de nüfusa kayıtlı,Bekir ve Rafia'dan olma, 27/03/1954 doğumlu, 26498352100 T.C. Kimlik Numaralı olup, 06/06/2024 tarihinde vefat eden EMİN DEĞİRMENCİOĞLU'nun terekesinin tespiti talep edilmiş olmakla, borçlu ve alacaklılarının TMK'nun ilgili maddesi gereğince 1 ay içerisinde mahkememiz dosyasına borç ve alacaklarının vesaikleri İle birlikte bildirmeleri, bildirmeyenlerin süreyi geçirmiş sayılacakları, alacak ile borçlarının kabul edilmeyeceği hususları İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02210582