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TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 00:00

İ L A N

T.C. TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1692 Esas

Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Karaçayır Mah/köyü, Cilt:65 , Hane:1 'de nüfusa kayıtlı, Yunus'dan olma, 13/04/1976 doğumlu, 16811820782 T.C. Kimlik Numaralı olup, 21/08/2023 tarihinde vefat eden NEJMİ KESKİN'in terekesinin tespiti talep edilmiş olmakla, borçlu ve alacaklılarının TMK'nun ilgili maddesi gereğince 1 ay içerisinde mahkememiz dosyasına borç ve alacaklarının vesaikleri ile birlikte bildirmeleri, bildirmeyenlerin süreyi geçirmiş sayılacakları, alacak ile borçlarının kabul edilmeyeceği hususları İLAN olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02158256