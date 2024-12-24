TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/22 Tereke

TRABZON ili, ORTAHİSAR ilçesi, DOĞANÇAY mah/köy 52 Cilt, 22 Aile sıra no 34 sırada nüfusa kayıtlı 26/10/1943 doğumlu 04/01/2023 tarihinde vefat eden müteveffa FATİME SATILMIŞ'nun terekesinin TASFİYESİ talep edilmiştir.

TMK'nın 620 ve 621 maddeleri gereğince müteveffa FATİME SATILMIŞ'ın mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu olanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil) bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde; mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasına başvurarak murisin malvarlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların belgeleriyle birlikte alacaklarını ve borçlarını dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin doğacak zararları mirasçıları vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02126776