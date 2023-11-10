İLAN

TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2023/155Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Trabzon ili Yomra ilçesi Kıratlı Mahallesi 259 ada 40 parsel sayılı 1.095,84 m² yüzölçümlü taşınmazın KGM hissesi dışında kalan davalının hissesine tekabül eden 156,55m²'lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespitini, tespit edilen bu bedelin hak sahiplerine peşin ödenmesi kaydıyla tapudaki takyidatların bedele çevrilmesine,ve kamulaştırılan kısmın tümt akyidatlardanari olarak idare adına yol olarak terkinine, karar verildiği anlaşılmakla bu hususta dava açıldığı, duruşmasının 13/02/2024 günü saat 10:20'ye bırakıldığı, iş bu davada davalı İlyas İnan'a(T.C.19016771934) tebligatın yapılamadığı anlaşıldığından dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, iş bu davaya ilişkin cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ve duruşmanın yokluğunuzda yapılıp karar verileceği hususunda düzenlenen ilan metni ilanen tebliğ olunur. 08/11/2023

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