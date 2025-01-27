TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/39 Esas

DAVALI : ESMAIL AKBARI- Cuma ve Golı oğlu, 1979 doğumlu

Davacı Esmaıl Akbarı ile davalı Nılofar Soltanı arasında mahkememizde görülen boşanma davasında belirlenen 18/04/2025 günü saat 09.18'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen tebliğ olunur.

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