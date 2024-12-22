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TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ

TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 00:00

İLAN

T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/248
DAVALI : ALI PADSHAH -Adresi bilinmiyor.

Davacı Laola Hussaını tarafından davalı Alı Padshah aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Müvekkili ile davalının yaklaşık 15-16 yıl önce İran'da evlendiklerini, bu evlilikten müşterek 2 çocukları olduğunu, davalının müvekkiline şiddet uyguladığını bildirerek boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının dava dilekçesinde belirtilen adresine çıkartılan davetiyenin tebliğ edilemediği gibi adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

T.K 'nun 28-31 maddeleri uyarınca dava dilekçesinin ilanen tebliğine, ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu tarihten sonra 2 hafta içerisinde cevap, delil ve tanıklarını sunmasına, aksi halde HMK 128 maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen hususların inkar edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02143283

 