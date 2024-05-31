TRABZON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 1999/281

KARAR NO : 2023/276



Mahmut veGülsüm oğlu, 23/03/1950 doğumlu, 199...782 TC kimlik numaralı Atilla Şimşek, Hürşit ve Fatmakızı 1329 doğumlu Ayşe Enderoğlu ile Maksut ve Emine kızı 1331 doğumlu Harbiye Akpulat'ın adreslerine ulaşılamamış olup gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmekle;



HÜKÜM : Davanın USULDEN REDDİNE,

Dair, Davalı Tahsin Karadeniz vekili ile davalı Canım İnş. vekillerinin yüzüne karşı verilen kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisindemahkememize veya mahkememize ulaştırılmak üzere başka yer mahkemesine verilecek Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi’ne hitaben yazılmış dilekçe ile İSTİNAF edilebileceğine ilişkin karar verildiği, iş bu kararın ilanından itibaren 7 gün sonrakararın tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ihtar olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02041986