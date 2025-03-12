TRABZON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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TRABZON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/172

KARAR NO : 2024/156

Davacı Osman Boran tarafından Necati Keskin ve diğer davalılar aleyhine mahkememizde açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda; davalılardan3 nolu Erdoğdu mah. Talih sokak no: 2A Ortahisar/Trabzon adresinde mukim iken kendisine ulaşılamayan Mahmut ve Ayşe oğlu 01/01/1962 doğumlu Necati Keskin'e kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

HÜKÜM :Davanın kabulü ile, Trabzon İli, Yomra İlçesi, İkisu Köyü Madensuyu Mevkii 488 ada, 28 parsel, aynı yer 489 ada, 2, 9, 18 ve 16 parsel, 491 ada, 1 ve 3 parseller, aynı yer 492 ada, 6 parsel sayılı taşınmazlarda müteveffa Meryem Boran adına kayıtlı 4/16 hissenin tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline, harçlar Kanunu 22. Madde hükmü de dikkate alınarak bakiye 171.283,01-TL'nin davalılar Arif Sağlam, Havva Doğan, Süleyman Sağlam, Ömer Sağlam ve Osman Sağlam dışındaki davalılardan alınarak Hazineye irat kaydına, bakiye yargılama gideri olan48.954,12 TL'nin davalılar Arif Sağlam, Havva Doğan, Süleyman Sağlam, Ömer Sağlam ve Osman Sağlam dışındaki davalılardan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderinden 19.818,92 TL'sinin davalılar Arif Sağlam, Havva Doğan, Süleyman Sağlam, Ömer Sağlam ve Osman Sağlam dışındaki davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden davayı kabul etmeyen davalılar hissesine isabet eden değer üzerinden hesaplanan 298.722,50-TL vekalet ücretinin davalılar Arif Sağlam, Havva Doğan, Süleyman Sağlam, Ömer Sağlam ve Osman Sağlam dışındaki davalılardan alınarak davacıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize ulaştırılmak üzere başka yer mahkemesine verilecek Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi’ne hitaben yazılmış dilekçe ile istinaf edilebileceğine ilişkin karar verildiği, iş bu kararın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı ilan olunur.

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