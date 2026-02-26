TOSYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TOSYA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/89 Esas

DAVALI : 1-FURKAN SELÇUK DAĞ(T.C. No:42064649566)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce yapılan keşif sonucunda alınan 10.02.2026 tarihli Fen bilirkişisi raporunda; dava konusu Kastamonu İli, Tosya İlçesi, Çifter Köyündeki 130 Ada 7 Parsel, 193 Ada 32 Parsel ve 194 Ada 20 Parsel nolu taşınmazların yüzölçümünün yetersiz olması, hissedarlarının hisseleri ve hisselere isabet eden miktarlar ve ilgili yönetmelik hükümleri göz önüne alındığında, dava konusu parselin ifrazı ve ifrazından sonra taksiminin ivaz ilavesi yapılsa dahi mümkün olmadığından, ortaklığın satış yoluyla giderilmesi uygun olacağını, belirtmiştir.

Mahkememizce yapılan keşif sonucunda alınan 10.02.2026 tarihli Ziraat bilirkişisi raporunda; Dava konusu 130 ada 7 parsel nolu taşınmazın arazi ve ağaçların toplam değerinin 205.014,31 TL, 193 ada 32 parsel nolu taşınmazın arazi ve ağaçların toplam değerinin 404.454,36 TL, 194 ada 20 parsel nolu taşınmazın arazi ve ağaçların toplam değerinin 240.879,32 TL edeceğini, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği Kastamonu İli, Tosya İlçesi, Çifter Köyündeki 130 Ada 7 Parsel, 193 Ada 32 Parsel ve 194 Ada 20 Parsel numarasındaki tarım arazisi niteliği taşıyan bu taşınmaz araziler hisse, hissedar durumu ve hissedarların hisselerine düşecek yüzölçümü dikkate alındığında ifraz edilemez ve bölünemez büyüklükte olduğunu, hâlihazırda aynen taksiminin mümkün olmadığını, ortaklığın satış yapılmak suretiyle giderilmesini, belirtmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 vd. maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren yedi günün sonunda başlamak üzere bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, duruşma günü: 28/04/2026 günü saat: 10:05 'de duruşmasında bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporlarının tebliği ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

