T.C. TOSYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/277 Esas

Kastamonu ili Tosya ilçesi Mısmılağaç Köyü Köyiçi Mevkii 119 ada 1 parsel ve 118 ada 2 parsellerin bir kısmının davacılar murisi adına kayıt edilmesi gerekirken yol olmadığı halde yol olarak tespit dışı bırakıldığından bahisle anılan yerlerin tapu kayıtlarının iptali ile davacı Mahmut Mızrak ile davacılar murisi İsmail Mızrak adına TMK madde 713 uyarınca tapuya kayıt ve tescil edilmesi istemli Mahkememizde dava açılmış olup, bu yerler ile ilgili hak iddia edenlerin delilleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Tosya Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/277 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02180054