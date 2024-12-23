×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

TOSYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TOSYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 00:00

T.C. TOSYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/501/....550 Esas

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denendiği ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihleri 28/02/2025 günü ve 07.03.2025 günü saat: 09.00 'dadır.

DOSYA NOMAH/KÖY VE MEVKİİADA NOPARSEL NODAVALILAR- ADI SOYADIKAMULAŞTIRILAN ALAN M2CİNSİ
2024/501Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü1797Cüneyt İşgal Müyesser Karabaş Gülcan Yüksel Fatıma Demirci Abdulkadir Ceylan Emine Delip Kadir İşgal326,59Bahçe
2024/502Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü1795Hasan Çetintaş Aynur Dilek Özgür Çetintaş Sibel Çetintaş Sinem Çetintaş Abdullah Çetintaş Özgür Çetintaş Aynur Dilek179,51Tarla
2024/503Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü1792Ayşe Çataloğlu Atiye Çetintaş Aliye Ahmetbeşeoğlu İsmail Çataloğlu Bahri Çataloğlu Raşit Çataloğlu Tenzile Çataloğlu Atiye Musaoğlu Sadık Çataloğlu157,58Tarla
2024/504Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü18745Birgül Şabanoğlu Bülent Musaoğlu Melek Çetintaş FAtma Demircan Bahahittin Güney Feride Akcaoğlu286,3Tarla
2024/505Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü18746Muhittin Tavil Selahattin Tavil Arife Beygiroğlu Necati Tavil Cemile İsmailoğlu Necmiye Kömürcüoğlu218,85Tarla
2024/506Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü18740Abdullah Tutucuoğlu Fatma Tutucuoğlu Ahmet Tutucuoğlu478,44Tarla
2024/507Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü15111Azime Kömürcüoğlu Satı Musaoğlu Sultan Şabanoğlu Ayşe Karamahmutoğlu744,02Tarla
2024/508Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü2853Salim Karabıyıkoğlu Şükrü Karabıyıkoğlu Münevver Karabıyıkoğlu Mehmet Karabıyıkoğlu Hacer Çataloğlu Hüseyin Karabıyıkoğlu Nagehan Kaynar Fatih Genç883,74Tarla
2024/509Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü15112Ayşe Çataloğlu Atiye Çetintaş Aliye Ahmetbeşeoğlu İsmail Çataloğlu Bahri Çataloğlu Raşit Çataloğlu Tenzile Çataloğlu Atiye Musaoğlu Sadık Çataloğlu873,5Tarla
2024/510Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü1791Halil Şahanoğlu Salim Şahanoğlu İbrahim Şahanoğlu3092,89Tarla
2024/511Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü2855Necati Çetintaş Kamil Çetintaş341,52Tarla
2024/512Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü18732Mustafa Kömürcüoğlu Kerim Aktaş164,54Tarla
2024/513Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü2852Hüsnü Karakebelioğlu1428,7Tarla
2024/514Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü13411Rüştü Çetintaş416,57Tarla
2024/515Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü18724Zülfiye Şabanoğlu Fatma Cavaloğlu Yeter Çelebi Arife Aşkaroğlu Binnaz Cavaloğlu İsmet Uzunoğlu Hatçe Sivrioğlu25,52Tarla
2024/516Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü18720Rifat Uzunoğlu İsmail Uzunoğlu610,09Bahçe
2024/517Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü14918Necati Çetintaş Kamil Çetintaş592,1Tarla
2024/518Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü2851Raşit Çataloğlu515,2Tarla
2024/519Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü2831Raşit Çataloğlu733,605Tarla
2024/520Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü18747Halil Musaoğlu38,01Tarla
2024/521Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü1348Hüseyin Çetintaş117,67Tarla
2024/522Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü18721İsmail Bekiroğlu Hayriye Oruçoğlu Şehriye Karabacak Mustafa Kömürcüoğlu Şaban Kömürcüoğlu Hüseyin Kömürcüoğlu Şerife Hasanoğlu İbrahim Kömürcüoğlu Rıza Kömürcüoğlu Dudu Doğan341,11Bahçe
2024/523Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü14942Mustafa Eynahanoğlu459,48Tarla
2024/524Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü1523Mustafa Eynahanoğlu403,7Tarla
2024/525Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü268144Ahmet Çınar1207,25Tarla
2024/526Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü14941Yaşar Eynahanoğlu163,881Tarla
2024/527Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü17910Ramazan Musaoğlu13,73Tarla
2024/528Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü18738Kamil Karabıyıkoğlu183,65Tarla
2024/529Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü18733Nazmiye Karahüseyinoğlu152,56Bahçe
2024/530Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü18723Ünzile Uzunoğlu1281,24Tarla
2024/531Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü14940Kazım Coşkun100,95Tarla
2024/532Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü1522Erol Eynahanoğlu538,79Tarla
2024/533Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü15522Melek Haylazoğlu236,01Tarla
2024/534Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü2811Muzaffer Çataloğlu Kerim Çataloğlu653,37Tarla
2024/535Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü15520Kamil Çetintaş555,72Tarla
2024/536Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü15521Necati Çetintaş300,96Tarla
2024/537Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü15517Hüseyin Çetintaş655,79Tarla
2024/538Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü2891Şehri Cebecioğlu Elif Aşucuoğlu Satiye Musaoğlu Satı Cebecioğlu347,24Tarla
2024/539Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü15510İbrahim Karakebelioğlu Hüseyin Karakebelioğlu Şehri Karakebelioğlu Yüksel Karakebelioğlu Ahmet Karakebelioğlu Aysel Bayram219,09Tarla
2024/540Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikci Köyü1702Ayşe Altıyaprak Fatma Çakmak Sadık Yalçın Şehriye Ayan Emine Çeltikci Feride Yalçın189,27Tarla
2024/541Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikci Köyü1703Ümit Şennik992,43Tarla
2024/542Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü1525Ayşe Çataloğlu427,12Tarla
2024/543Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü2812Muzaffer Karabıyıkoğlu1346,225Tarla
2024/544Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü1524Atiye Oruçoğlu508,27Tarla
2024/545Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü14917Arif Eynahanoğlu143,99Tarla
2024/546Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü14916Ünzüle Uzunoğlu32,61Tarla
2024/547Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü18717Cemile Uzunoğlu463,72İki katlı ahşap ev ve samanlık ve tarla
2024/548Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü15516Ahmet Eynahanoğlu524,8Tarla
2024/549Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü15514Hüseyin Karakebelioğlu643,19Tarla
2024/550Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü15511Cemile Uzunoğlu156,49Tarla

1- İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2- Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,

3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,

4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Tosya Vakıfbank şubesine yatırılacağı,

5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz,

2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02142549