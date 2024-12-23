TOSYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TOSYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/501/....550 Esas

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denendiği ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihleri 28/02/2025 günü ve 07.03.2025 günü saat: 09.00 'dadır.

DOSYA NO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA NO PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 CİNSİ 2024/501 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 179 7 Cüneyt İşgal Müyesser Karabaş Gülcan Yüksel Fatıma Demirci Abdulkadir Ceylan Emine Delip Kadir İşgal 326,59 Bahçe 2024/502 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 179 5 Hasan Çetintaş Aynur Dilek Özgür Çetintaş Sibel Çetintaş Sinem Çetintaş Abdullah Çetintaş Özgür Çetintaş Aynur Dilek 179,51 Tarla 2024/503 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 179 2 Ayşe Çataloğlu Atiye Çetintaş Aliye Ahmetbeşeoğlu İsmail Çataloğlu Bahri Çataloğlu Raşit Çataloğlu Tenzile Çataloğlu Atiye Musaoğlu Sadık Çataloğlu 157,58 Tarla 2024/504 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 187 45 Birgül Şabanoğlu Bülent Musaoğlu Melek Çetintaş FAtma Demircan Bahahittin Güney Feride Akcaoğlu 286,3 Tarla 2024/505 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 187 46 Muhittin Tavil Selahattin Tavil Arife Beygiroğlu Necati Tavil Cemile İsmailoğlu Necmiye Kömürcüoğlu 218,85 Tarla 2024/506 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 187 40 Abdullah Tutucuoğlu Fatma Tutucuoğlu Ahmet Tutucuoğlu 478,44 Tarla 2024/507 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 151 11 Azime Kömürcüoğlu Satı Musaoğlu Sultan Şabanoğlu Ayşe Karamahmutoğlu 744,02 Tarla 2024/508 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 285 3 Salim Karabıyıkoğlu Şükrü Karabıyıkoğlu Münevver Karabıyıkoğlu Mehmet Karabıyıkoğlu Hacer Çataloğlu Hüseyin Karabıyıkoğlu Nagehan Kaynar Fatih Genç 883,74 Tarla 2024/509 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 151 12 Ayşe Çataloğlu Atiye Çetintaş Aliye Ahmetbeşeoğlu İsmail Çataloğlu Bahri Çataloğlu Raşit Çataloğlu Tenzile Çataloğlu Atiye Musaoğlu Sadık Çataloğlu 873,5 Tarla 2024/510 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 179 1 Halil Şahanoğlu Salim Şahanoğlu İbrahim Şahanoğlu 3092,89 Tarla 2024/511 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 285 5 Necati Çetintaş Kamil Çetintaş 341,52 Tarla 2024/512 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 187 32 Mustafa Kömürcüoğlu Kerim Aktaş 164,54 Tarla 2024/513 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 285 2 Hüsnü Karakebelioğlu 1428,7 Tarla 2024/514 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 134 11 Rüştü Çetintaş 416,57 Tarla 2024/515 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 187 24 Zülfiye Şabanoğlu Fatma Cavaloğlu Yeter Çelebi Arife Aşkaroğlu Binnaz Cavaloğlu İsmet Uzunoğlu Hatçe Sivrioğlu 25,52 Tarla 2024/516 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 187 20 Rifat Uzunoğlu İsmail Uzunoğlu 610,09 Bahçe 2024/517 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 149 18 Necati Çetintaş Kamil Çetintaş 592,1 Tarla 2024/518 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 285 1 Raşit Çataloğlu 515,2 Tarla 2024/519 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 283 1 Raşit Çataloğlu 733,605 Tarla 2024/520 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 187 47 Halil Musaoğlu 38,01 Tarla 2024/521 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 134 8 Hüseyin Çetintaş 117,67 Tarla 2024/522 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 187 21 İsmail Bekiroğlu Hayriye Oruçoğlu Şehriye Karabacak Mustafa Kömürcüoğlu Şaban Kömürcüoğlu Hüseyin Kömürcüoğlu Şerife Hasanoğlu İbrahim Kömürcüoğlu Rıza Kömürcüoğlu Dudu Doğan 341,11 Bahçe 2024/523 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 149 42 Mustafa Eynahanoğlu 459,48 Tarla 2024/524 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 152 3 Mustafa Eynahanoğlu 403,7 Tarla 2024/525 Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü 268 144 Ahmet Çınar 1207,25 Tarla 2024/526 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 149 41 Yaşar Eynahanoğlu 163,881 Tarla 2024/527 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 179 10 Ramazan Musaoğlu 13,73 Tarla 2024/528 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 187 38 Kamil Karabıyıkoğlu 183,65 Tarla 2024/529 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 187 33 Nazmiye Karahüseyinoğlu 152,56 Bahçe 2024/530 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 187 23 Ünzile Uzunoğlu 1281,24 Tarla 2024/531 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 149 40 Kazım Coşkun 100,95 Tarla 2024/532 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 152 2 Erol Eynahanoğlu 538,79 Tarla 2024/533 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 155 22 Melek Haylazoğlu 236,01 Tarla 2024/534 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 281 1 Muzaffer Çataloğlu Kerim Çataloğlu 653,37 Tarla 2024/535 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 155 20 Kamil Çetintaş 555,72 Tarla 2024/536 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 155 21 Necati Çetintaş 300,96 Tarla 2024/537 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 155 17 Hüseyin Çetintaş 655,79 Tarla 2024/538 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 289 1 Şehri Cebecioğlu Elif Aşucuoğlu Satiye Musaoğlu Satı Cebecioğlu 347,24 Tarla 2024/539 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 155 10 İbrahim Karakebelioğlu Hüseyin Karakebelioğlu Şehri Karakebelioğlu Yüksel Karakebelioğlu Ahmet Karakebelioğlu Aysel Bayram 219,09 Tarla 2024/540 Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikci Köyü 170 2 Ayşe Altıyaprak Fatma Çakmak Sadık Yalçın Şehriye Ayan Emine Çeltikci Feride Yalçın 189,27 Tarla 2024/541 Kastamonu ili Tosya ilçesi Çeltikci Köyü 170 3 Ümit Şennik 992,43 Tarla 2024/542 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 152 5 Ayşe Çataloğlu 427,12 Tarla 2024/543 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 281 2 Muzaffer Karabıyıkoğlu 1346,225 Tarla 2024/544 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 152 4 Atiye Oruçoğlu 508,27 Tarla 2024/545 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 149 17 Arif Eynahanoğlu 143,99 Tarla 2024/546 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 149 16 Ünzüle Uzunoğlu 32,61 Tarla 2024/547 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 187 17 Cemile Uzunoğlu 463,72 İki katlı ahşap ev ve samanlık ve tarla 2024/548 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 155 16 Ahmet Eynahanoğlu 524,8 Tarla 2024/549 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 155 14 Hüseyin Karakebelioğlu 643,19 Tarla 2024/550 Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü 155 11 Cemile Uzunoğlu 156,49 Tarla

1- İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2- Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,

3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,

4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Tosya Vakıfbank şubesine yatırılacağı,

5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz,

2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02142549