T.C. TOSYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2026/183 Esas

DAVALI : HÜSEYİN DURU - Amerika Birleşik Devletleri/Porland,Me

Davacı Mustafa ÇAMLICALI tarafından aleyhinize açılan İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davasının yapılan yargılamasında;

G.D.:

1-Ön inceleme duruşma tarihinin 07/05/2026 günü saat 09.50'ye bırakılması,

2-Belirlenen gün ve saatte mazeret bildirmeksizin duruşmaya katılmamanız halinde, 6100 sayılı HMK'nin 139/1-c maddesi uyarınca duruşmaya diğer tarafın gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususunun tarafınıza ihtarı ile ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02426005