T.C. TOSYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2026/183 Esas
DAVALI : HÜSEYİN DURU - Amerika Birleşik Devletleri/Porland,Me
Davacı Mustafa ÇAMLICALI tarafından aleyhinize açılan İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davasının yapılan yargılamasında;
1-Ön inceleme duruşma tarihinin 07/05/2026 günü saat 09.50'ye bırakılması,
2-Belirlenen gün ve saatte mazeret bildirmeksizin duruşmaya katılmamanız halinde, 6100 sayılı HMK'nin 139/1-c maddesi uyarınca duruşmaya diğer tarafın gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususunun tarafınıza ihtarı ile ilanen tebliğ olunur.
