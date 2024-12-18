TORUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TORUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/167-168-169-170-171-172-173-174-175-176

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyalarında verilen tensip kararı gereğince; maliki, bulunduğu yer, miktarı ve değeri belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı Karayolları Genel Müdürlüğü Av. Yusuf GÜLER tarafından davalılar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca açılması sebebiyle aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı Karayolları Genel Müdürlüğü''ne yöneltilmesi gerektiği süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, 02/01/2025 tarihinde yapılacak keşifte ve duruşmanın atılı bulunduğu 14/05/2025 gününden itibaren aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin Torul Halk Bankası Şubesine yatırılacağı hususların 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/4-5.maddesi uyarınca ilan olunur. 13/12/2024

DAVALILAR MEHMET YILMAZ

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2024/167 Zigana Köyü 190 - 5 Tarla 298,16 m²

DAVALILAR ÇİÇEK AYDIN, ESMA AYDOĞAN, MUSTAFA AYDOĞAN, ALİ AYDOĞAN

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2024/168 Zigana Köyü 163 - 14 Tarla 45,34 m²

DAVALILAR GÖNÜL TAŞGIN, GÜLAY ADANUR, GÜLSEREN SOYDAŞ, HACI MEHMET TAŞGIN, HASAN TAŞGIN, HAVA AYDOĞAN, HİKMET TAŞGIN, NEDİME AYDIN, ÜNAL YÜKSEL TAŞGIN, EMİNE TAŞGIN

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2024/169 Zigana Köyü 192 - 7 Tarla 387,84 m²

DAVALILAR FADİME ŞAHİN, MEVLÜT ŞAHİN, NURTEN ÖNDER, ÖMER ŞAHİN, RUKİYE ORHAN

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2024/170 Zigana Köyü 192 - 8 Tarla 201,09 m²

DAVALILAR FERİDE ŞAHİN, FERİT TURHAN, HALİDE ÜSTÜN, HAMİT TURHAN, HALİT TURHAN, VAHİT TURHAN

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2024/171 Zigana Köyü 163 - 19 Tarla 116,97 m²

DAVALILAR ALİ SAMİ KABADAYI, HALİL ÇOLAKOĞLU, HAMDİYE PARTAL, HİLMİ ÇOLAKOĞLU, OSMAN ÇOLAKOĞLU, SEMRA ÜSTÜN, SÜLEYMAN KABADAYI, ZAHİDE YALÇIN, HÜSEYİN KABADAYI, LÜTFÜ KABADAYI, NACİYE YEKELER

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2024/172 Zigana Köyü 192 - 3 Tarla 436,65 m²

DAVALILAR HURUHAN SAĞLAM, MUSTAFA PARTAL, SEVİM YILMAZ

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2024/173 Zigana Köyü 188 - 106 Tarla 34,79 m²

DAVALILAR DENİZ AKTAŞ

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2024/174 Zigana Köyü 188 - 108 Tarla 39,30 m²

DAVALILAR REMZİ ORHAN

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2024/175 Zigana Köyü 188 - 95 Tarla 40,77 m²

DAVALILAR ARZU ŞİNİK, AYŞE ŞİNİK, BEDİHA TURAN, BETÜL TURAN, ERDAL TURAN, İSMAİL TURAN, MUSTAFA TURAN, NERMİN TURAN, NEZAHAT TOPUZ, NURİ TURAN, OSMAN TURAN, YILMAZ TURAN, ZAHİDE AYDOĞAN, ZİHNİ TURAN, FEHİME TEKİN

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2024/176 Zigana Köyü 188 - 111, 110 Tarla 565,27 ve 63,32 m²

#ilangovtr Basın no ILN02141002