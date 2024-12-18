TORUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. TORUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/167-168-169-170-171-172-173-174-175-176
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyalarında verilen tensip kararı gereğince; maliki, bulunduğu yer, miktarı ve değeri belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı Karayolları Genel Müdürlüğü Av. Yusuf GÜLER tarafından davalılar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca açılması sebebiyle aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı Karayolları Genel Müdürlüğü''ne yöneltilmesi gerektiği süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, 02/01/2025 tarihinde yapılacak keşifte ve duruşmanın atılı bulunduğu 14/05/2025 gününden itibaren aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin Torul Halk Bankası Şubesine yatırılacağı hususların 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/4-5.maddesi uyarınca ilan olunur. 13/12/2024
DAVALILAR MEHMET YILMAZ
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/167
|Zigana Köyü
|190 - 5
|Tarla
|298,16 m²
DAVALILAR ÇİÇEK AYDIN, ESMA AYDOĞAN, MUSTAFA AYDOĞAN, ALİ AYDOĞAN
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/168
|Zigana Köyü
|163 - 14
|Tarla
|45,34 m²
DAVALILAR GÖNÜL TAŞGIN, GÜLAY ADANUR, GÜLSEREN SOYDAŞ, HACI MEHMET TAŞGIN, HASAN TAŞGIN, HAVA AYDOĞAN, HİKMET TAŞGIN, NEDİME AYDIN, ÜNAL YÜKSEL TAŞGIN, EMİNE TAŞGIN
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/169
|Zigana Köyü
|192 - 7
|Tarla
|387,84 m²
DAVALILAR FADİME ŞAHİN, MEVLÜT ŞAHİN, NURTEN ÖNDER, ÖMER ŞAHİN, RUKİYE ORHAN
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/170
|Zigana Köyü
|192 - 8
|Tarla
|201,09 m²
DAVALILAR FERİDE ŞAHİN, FERİT TURHAN, HALİDE ÜSTÜN, HAMİT TURHAN, HALİT TURHAN, VAHİT TURHAN
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/171
|Zigana Köyü
|163 - 19
|Tarla
|116,97 m²
DAVALILAR ALİ SAMİ KABADAYI, HALİL ÇOLAKOĞLU, HAMDİYE PARTAL, HİLMİ ÇOLAKOĞLU, OSMAN ÇOLAKOĞLU, SEMRA ÜSTÜN, SÜLEYMAN KABADAYI, ZAHİDE YALÇIN, HÜSEYİN KABADAYI, LÜTFÜ KABADAYI, NACİYE YEKELER
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/172
|Zigana Köyü
|192 - 3
|Tarla
|436,65 m²
DAVALILAR HURUHAN SAĞLAM, MUSTAFA PARTAL, SEVİM YILMAZ
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/173
|Zigana Köyü
|188 - 106
|Tarla
|34,79 m²
DAVALILAR DENİZ AKTAŞ
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/174
|Zigana Köyü
|188 - 108
|Tarla
|39,30 m²
DAVALILAR REMZİ ORHAN
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/175
|Zigana Köyü
|188 - 95
|Tarla
|40,77 m²
DAVALILAR ARZU ŞİNİK, AYŞE ŞİNİK, BEDİHA TURAN, BETÜL TURAN, ERDAL TURAN, İSMAİL TURAN, MUSTAFA TURAN, NERMİN TURAN, NEZAHAT TOPUZ, NURİ TURAN, OSMAN TURAN, YILMAZ TURAN, ZAHİDE AYDOĞAN, ZİHNİ TURAN, FEHİME TEKİN
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/176
|Zigana Köyü
|188 - 111, 110
|Tarla
|565,27 ve 63,32 m²
#ilangovtr Basın no ILN02141002