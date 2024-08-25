TORUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TORUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/98 Esas

DAVALI : ORHAN ATAÇ-T.C:407******30, İ****M ve H***E'den olma, **.**.1972 d.lu

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasında dava konusu Gümüşhane İli Kürtün İlçesi. Kızılcadam Köyü 143 ada 17 parsel sayılı taşınmaza yönelik davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında,

Mahkememizce adresinize bilirkişi raporu ekli davetiye çıkarılmış olup, çıkartılan tebligatlar bila tebliğ iade edilmiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından da bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02080711