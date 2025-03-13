TORTUM SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. TORTUM SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/69 Esas
KARAR NO :2024/87
DAVACI:SEBAHATTİN GÜLLÜCAN
DAVALI : SUZAN GÜLLÜCAN
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce Gerekçeli Karar belirtilen adresinize tebliğ edilememiş olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
"Gerekçeli Kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde istinaf etmemeniz halinde kararın kesinleşeceği tebliğ olunur" şerhi ile gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere Davalı Suzan GÜLLÜCAN'a ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02189076