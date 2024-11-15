TORBALI SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
TORBALI
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/37 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/37 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Torbalı İlçe, YAZIBAŞI Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 0 Ada, 222 Parsel, Özellikleri : İzmir ...
Adresi : Yazıbaşı Mahallesi Namık Kemal Caddesi No:31/A T Torbalı / İZMİR
Yüzölçümü : 1.382 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 5.948.100,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:58
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 10:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 10:58
14/11/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın no ILN02123224