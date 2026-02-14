TORBALI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

TORBALI

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

13.02.2026

Sayı : E.99552954-2025/155-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 12.09.2025 tarih ve 2025/155 esas, 2025/615 karar sayılı ilamıyla, sanık Mürşide Kaçar'ın taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan TCK'nın 89/1, 62/1, 251/3-c.son, 52/2, 52/4, 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair basit yargılama usulüne göre tarafların yokluğunda verilen gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize müracaatla verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veya başka yer asliye ceza mahkemesi aracılığıyla mahkememize dilekçe gönderilmek suretiyle veya cezaevinde bulunan tutuklu yada hükümlülerin bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla mahkememize gönderilmek üzere verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere cezaevi katibine beyanda bulunmak suretiyle; Mahkememize İTİRAZ edebileceklerinin, itiraz edilmediğinde hükmün bu haliyle kesinleşeceğinin bildirilmesine karar verilmiştir.

Mehmet Resul ve Saadet oğlu, 31.12.1976 doğumlu, müşteki Cihan BECEREKLİ'nin (T.C.42439071886) beyan adresi ve MERNİS adresi bulunmadığı, cezaevinde iken firar ettiği, yapılan adres araştırmalarının bila infaz döndüğü, gönderilen tebligatların tanınmadığı gerekçesiyle iade döndüğü ve yapılan tüm aramalara rağmen sanık bulunamadığından gerekçeli kararın tebliği mümkün olmamıştır.

1- Mahkememiz tarafından verilen mahkumiyet kararına karşı sanığın yasal haklarını kullanmasına ilişkin 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE AYRICA ELEKTRONİK ORTAMDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği İLAN OLUNUR. 13/02/2026

#ilangovtr Basın no ILN02401886