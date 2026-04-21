İLAN

T.C. TORBALI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2020/177

Karar No : 2025/145

Davacı Mehmet UĞUR tarafından Mahkememizde açılan tapu iptali ve tescil (Muris muvazaası nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"... ... tapuda davalılar adına kayıtlı olan dava konusu İzmir İli Torbalı İlçesi Dağkızılca Mah.Tozlanca Mevkii 138 ada 13 parsel, İzmir İli Torbalı İlçesi Dağkızılca Mah. Tozlanca Mevkii 143 ada 1 parsel, İzmir İli Torbalı İlçesi ÇakırbeyliMah.150 ada 27 parsel, İzmir İli Torbalı İlçesi ÇakırbeyliMah.151 ada 39 parsel, İzmir İli Torbalı İlçesi ÇakırbeyliMah.167 ada 3 parsel, İzmir İli Torbalı İlçesi ÇakırbeyliMah.173 ada 1 parsel, İzmir İli Torbalı İlçesi Saipler Mah.105ada 28 parsel, İzmir İli Torbalı İlçesi Dağkızılca Mah.Tozlanca mevkii592 parsel, İzmir İli Torbalı İlçesi Çakırbeyli Mah. Köyiçi mevkii 1203 parsel, İzmir İli Torbalı İlçesi Saipler Mah. Buruncuk mevkii 70 parsel, İzmir İli Torbalı İlçesi Dağkızılca Mah.Tozlanca mevkii516 parselde kayıtlı taşınmazların muvazaalı yapılan temlik işleminin iptaline ve söz konusu taşınmazların miras payı oranında müvekkili adına tapuya tesciline, kök muris Ayşe Uğur'dan muvazaalı olarak davalılar üzerine geçen ve davalıların muvazaalı olarak elden çıkardığı tüm taşınmazların tapu kayıtlarının iptaline ve müvekkili üzerine hissesi oranında tesciline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesi ... ..." talep ve dava edilen dosyada 29/04/2025 tarihli gerekçeli kararımız ile davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin 04/11/2025 tarihli dilekçesi ile Mahkememiz kararının kaldırılması talebiyle kararımız istinaf edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı *******6566 kimlik numaralı, **/**/1997 doğumlu İzmir ili Torbalı ilçesi Çakırbeyli mah/köyü nüfusuna kayıtlı, Akif AKKAN'ın bilinen son adresi olan 780 OAK Grove Rd. Apt. 222 Concord CA 94518 9888 ABD adresine gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin tebliğ edilememesi, yapılan araştırmalarda tebligata yarar açık adresine ulaşılamaması nedeniyle gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

Karar ve istinaf dilekçesinin, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, karara karşı ilanın yapılmış sayılacağı tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere dengi mahkemeye verilecek bir dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolunun açık olduğu ilanen tebliğ olunur. 09/04/2026

