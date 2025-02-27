TORBALI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

TORBALI 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2024/414 Esas

Davacı İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından DavalıALİ RİZA AKANaleyhine mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Dava konusu İzmir ili, Torbalı ilçesi, Çapakmahallesi 138 ada 5 parsel sayılı taşınmaz ileilgili olarak kamu yararı kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde;

a-) Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,

b-) Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,

c-) Bu tür davalarda husumetinİZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine yöneltileceği,

d-) Duruşmasının 15/05/2025 günü saat 10.23'den itibaren Torbalı 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı,

e-) Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına ZiraatBankası Torbalı Şubesine yatırılacağı hususu İLAN olunur.

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