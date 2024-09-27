İLAN



TORBALI 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

2024/288 Esas

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından davalı İhsan Kalkan aleyhine mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; dava konusu İzmir ili, Torbalı ilçesi, Helvacı mahallesi 140 ada 28parsel sayılı taşınmazlar ileilgili olarak kamu yararı kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde;

a-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,



b-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,



c-)Bu tür davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine yöneltileceği,



d-)Duruşmasının 12/12/2024 günü saat 11:10'dan itibaren Torbalı 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı,



e-)Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına ZiraatBankası Torbalı Şubesine yatırılacağı hususu İLAN olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02095163