TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1: Tablo 1 de belirtilen ve Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait Tokat Merkez Karşıyaka Mahallesi tapunun ada 2933, parsel 1-2 nolu taşınmazları ihalesi; 2886 Sayılı Devletİhale Kanunun 35/a Maddesi gereğince, şartname esasları dahilinde Kapalı teklif usulü ve tablo 2 de belirtilen ada 2935, parsel -1-4-5-6-7-8-13-14 nolu taşınmazlar 2886 Sayılı Devletİhale Kanunun 45. Maddesi gereğince, şartname esasları dahilinde açık artırma usulü satışı Belediyemiz Encümenhuzurunda Encümen odasındayapılacaktır.

Madde 2: İhaleye girecek talipliler geçici teminat bedelini Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 Iban nolu hesabına yatıracak veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini ( teminat mektubu, Devlet tahvili vs.) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne verecekler İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin ihale üzerlerinde kalmadığı takdirde vermiş olduğu geçici teminatı ilgili kişiye iade edilecektir

Madde 3: İhaleye ilişkin şartname; mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden her bir şartname için ayrı ayrı 1.000,00 TL ücret karşılığında temin edilebilir.

Madde 4 –Satışı yapılacak taşınmaz bilgileri

Tablo 1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesine Göre Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

SIRA NO İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) CİNSİ İMAR PLANINDAKİ KULLANIM AMACI MUHAMMEN BEDEL (TL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Merkez Karşıyaka 2933 1 5.153,76 ARSA Konut Alanı , Kaks: 1,20 Yençok: 18.50m 45.610.776,00 ₺ 1.368.323,28 ₺ 01.08.2023 11:00 2 Merkez Karşıyaka 2932 2 3.816,94 ARSA Konut Alanı , Kaks: 1,20 Yençok: 18.50m 33.779.919,00 ₺ 1.013.397,57₺ 01.08.2023 11:30



Tablo 2- 2886 Sayılı Devletİhale Kanunun 45.nci Maddesine Göre Açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

SIRA NO İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM (M2) CİNSİ İMAR PLANINDAKİ KULLANIM AMACI MUHAMMEN BEDEL (TL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Merkez Karşıyaka 2935 1 575,00 ARSA Konut Alanı, Kaks: 0.50 Yençok: 6.50 m 2.012.500,00 ₺ 60.375,00 ₺ 01.08.2023 14:00 2 Merkez Karşıyaka 2935 4 500,00 ARSA Konut Alanı, Kaks: 0.50 Yençok: 6.50 m 1.750.000,00 ₺ 52.500,00 ₺ 01.08.2023 14:20 3 Merkez Karşıyaka 2935 5 500,00 ARSA Konut Alanı, Kaks: 0.50 Yençok: 6.50 m 1.750.000,00 ₺ 52.500,00 ₺ 01.08.2023 14:40 4 Merkez Karşıyaka 2935 6 500,00 ARSA Konut Alanı, Kaks: 0.50 Yençok: 6.50 m 1.750.000,00 ₺ 52.500,00 ₺ 01.08.2023 15:00 5 Merkez Karşıyaka 2935 7 500,00 ARSA Konut Alanı, Kaks: 0.50 Yençok: 6.50 m 1.750.000,00 ₺ 52.500,00 ₺ 01.08.2023 15:20 6 Merkez Karşıyaka 2935 8 500,00 ARSA Konut Alanı, Kaks: 0.50 Yençok: 6.50 m 1.750.000,00 ₺ 52.500,00 ₺ 01.08.2023 15:40 7 Merkez Karşıyaka 2935 13 499,95 ARSA Konut Alanı, Kaks: 0.50 Yençok: 6.50 m 1.750.000,00 ₺ 52.500,00 ₺ 01.08.2023 16:00 8 Merkez Karşıyaka 2935 14 592,87 ARSA KonutAlanı, Kaks: 0.50 Yençok: 6.50 m 2.075.000,00 ₺ 62.250,00 ₺ 01.08.2023 16:20



Madde :5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir.

A ) Gerçek Kişilerden istenen belgeler:

a)- Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz dekont. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini ( teminat mektubu, Devlet tahvili aslı veya nakit.)

b)- Nüfus cüzdan sureti

c)-İhaleye girecek talipliler geçici teminat bedelini Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 Iban nolu hesabına yatıracaktır.

d)- Kanuni ikametgâh belgesi.

e)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi

f)- Türkiye de tebligat adresini gösterir belge

g)- İhaleye vekaleten girecekler için 2023 yılında düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

h) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan fotokopisi

i) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan alınan belge (Tüzel kişilik olması halinde şirket ve tüm ortakların ayrı ayrı yasaklı olmadığına dair belge) (ekap.kik.gov.tr) getirilecektir.

J) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi veya tüzel kişiliğin imza yetkilisi olduğuna dair belge/imza yetkilisinin vekili olduğuna dair belge gerekmektedir

k) İhaleye istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 43. Maddesi gereğince;ihale tarihinden itibarenaynı şartlarla 15 günlük pazarlığa bırakılır.

B) Tüzel Kişiliklerden istenen belgeler;

a)- Şartnamede belirtilen geçici teminatın ve ihale şartnamesinin yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini (teminat mektubu, Devlet tahvili veya Nakit.)

b)- İhaleye girecek talipliler geçici teminat bedelini Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 Iban nolu hesabına yatıracak

c)-Tüzel kişilik adına yetkili, olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve imza sirküleri (aslı) Ticaret ve Sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

e)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi.

f)- Türkiye de tebligat adresini gösterir belge

g) Vekalet ihaleye katılım halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimbeyannamesi ileortakça imzalı ortaklık sözleşmesi ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi)

j) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi veya tüzel kişiliğin imza yetkilisi olduğuna dair belge/imza yetkilisinin vekili olduğuna dair belge gerekmektedir.

k) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan alınan belge (Tüzel kişilik olması halinde şirket ve tüm ortakların ayrı ayrı yasaklı olmadığına dair belge) (ekap.kik.gov.tr) getirilecektir.

m) İhaleye istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 43. Maddesi gereğince;ihale tarihinden itibarenaynı şartlarla 15 günlük pazarlığa bırakılır.

Madde 6:İhaleye ilişkin şartname; mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden her bir arsa için ayrı ayrı 1.000,00 TL ücret karşılığında temin edilebilir. Arsalar ile ilgili Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bilgi alınabilir.

Madde 7: İhaleye girecek isteklerin 31.07.2023 günü saat 12: 00’e kadar, ihaleye ait belgeleri dosya halinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 8: Belgeleri noksan veya yanlış olanlar ihaleye katılamayacak ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır. Belgelerin noksanlığı veya yanlışlığı ihaleden sonra dahi tespit edilmesi, halinde ihale iptal edilerek, teminatları gelir kaydedilir.

Madde 9 : İhale kararıkarar tarihinden itibaren 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31 maddesigereğince; en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir. İhale üzerinde kalan istekli, ihale kararının kendisine tebliğine müteakip, 15 (onbeş)gün içerisinde ihale bedelinin 1/4’ü peşin geri kalan ihale bedeli ise peşinatın ödendiği ayı takip eden her ayınson iş günü 3 eşit taksit olarak Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesinde bulunan kentsel dönüşüm projeler özel hesabına olan TR 9000015001 5800 7313226895noluhesabına yatıracaktır.

Madde 10: İhale ve satıştan doğan yada doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri iletüm giderlerbilumum ihale üzerinde kalanlar tarafından ödenecektir.

Keyfiyet İlan Olunur.TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr Basın no ILN01856871