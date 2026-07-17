TOKAT BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI

TOKAT BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINDAN Ä°LAN

Madde 1: Â AÅŸaÄŸÄ±da tapu kaydÄ± ve nitelikleri belirtilen Tokat Merkez GÃ¼neÅŸli Mahallesi Â 412 AdaÂ 44 parsel â€˜de kayÄ±tlÄ± 6.977,34mÂ² miktarlÄ± Ä°mar PlanÄ±nda Emsal:2.40 Yen Ã‡ok 10 Kat Ticaret + Konut alanÄ±nda kalan arsanÄ±n 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 35/a. Maddesi gereÄŸi kapalÄ± teklif usulÃ¼ ve ÅŸartname esaslarÄ± dahilinde satÄ±ÅŸ ihalesi 11.08.2026 tarih ve SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Â saat Â 10 .00 â€˜da Belediyemiz Â EncÃ¼menÂ huzurunda EncÃ¼men odasÄ±ndaÂ yapÄ±lacaktÄ±r.

Madde 2: Ä°haleye girecek talipliler geÃ§ici teminat bedelini Tokat VakÄ±flar BankasÄ± merkez ÅŸubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 Iban nolu hesabÄ±na yatÄ±racak veya 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunun 26. maddesinde yazÄ±lÄ± deÄŸerlerden birini (Teminat mektubu vb.)Â Ä°ÅŸletme ve Ä°ÅŸtirakler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne verecekler Ä°haleye katÄ±lan gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸilerin ihale Ã¼zerlerinde kalmadÄ±ÄŸÄ± takdirde vermiÅŸ olduÄŸu geÃ§ici teminatÄ± ilgili kiÅŸiye iade edilecektir

Madde 3: Â Â Â Ä°haleye iliÅŸkin ÅŸartname; mesai saatleri iÃ§erisinde Tokat Belediyesi Â Ä°ÅŸletme ve Ä°ÅŸtirakler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden Â 5.000,00 TL Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda temin edilebilir.

Madde 4 â€“SatÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak taÅŸÄ±nmaz bilgileri

SIRA NO: MAHALLE ADA PARSEL MÂ² CÄ°NSÄ° Ä°MAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL GEÃ‡Ä°CÄ° TEMÄ°NAT Ä°HALE TARÄ°HÄ° VE SAATÄ° 1 GÃ¼neÅŸli 412 44 6.977,34 ARSA Â Emsal:2.40 Yen Ã‡ok 10 Kat Ticaret + Konut AlanÄ± 365.821.680,00TL 10.974.650,40 TL 11.08.2026-10.00

Madde :5Â Ä°haleye katÄ±labilme ÅŸartlarÄ± ve istenilen belgeler

A ) GerÃ§ek KiÅŸilerden istenen belgeler:

DIÅž ZARF

Â a)- Åžartname bedelini Â Ã¶dediÄŸine dair makbuz

b) -GeÃ§ici teminatÄ±n yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair makbuz 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunun 26. maddesinde yazÄ±lÄ± deÄŸerlerden biriniÂ (teminat mektubu vb.)

Â b)- NÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± fotokobisi

Â c)- Ä°haleye girecek talipliler geÃ§ici teminat bedelini Tokat VakÄ±flar BankasÄ± merkez ÅŸubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 Iban nolu hesabÄ±na yatÄ±racaktÄ±r.

d)- Kanuni ikametgÃ¢h belgesi.

e)- Belediyemizden alacaklarÄ± borcu yoktur belgesi

f)- TÃ¼rkiye de tebligat adresini gÃ¶sterir belge

g)- Ä°haleye vekaleten girecekler iÃ§in 2026 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenmiÅŸ noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

ÄŸ) Kamu Ä°hale Kanunu ile 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununa gÃ¶re ihalelere katÄ±lma yasaÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na dair, ilgili kurumlardan alÄ±nan belge (TÃ¼zel kiÅŸilik olmasÄ± halinde ÅŸirket ve tÃ¼m ortaklarÄ±n ayrÄ± ayrÄ± yasaklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na dair belge) (ekap.kik.gov.tr) getirilecektir.

h) SabÄ±ka KaydÄ±

Ä±) Teklif mektubu (kapalÄ± bir iÃ§ zarf iÃ§erisinde) ihale teklif dosyasÄ±na konulacaktÄ±r. (Ä°Ã‡ ZARF)

Â Ä°Ã‡ ZARFÂ

Â Teklif mektubunda teklifin rakam veya yazÄ± ile aÃ§Ä±k olarak yazÄ±lmasÄ± zorunludur. Bunlardan birine uygun olmayan veya Ã¼zerinde kazÄ±ntÄ±, silinti ve dÃ¼zeltme bulunan teklifler reddedilir. Teklif mektubu bir zarf iÃ§erisine(iÃ§ zarf) konulup kapatÄ±ldÄ±ktan sonra zarf Ã¼zerine isteklinin adÄ±,soyadÄ±,tebigata esas olarak gÃ¶stereceÄŸi aÃ§Ä±k adresi ve ihale konusu ada ve parsel numarasÄ± yazÄ±lacaktÄ±r. ZarfÄ±n yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan yeri istekli tarafÄ±ndan imzalanacaktÄ±r.

B) TÃ¼zel KiÅŸiliklerden istenen belgeler;

a) Åžartname bedeliniÂ Ã¶dediÄŸine dair makbuz.

b) GeÃ§ici teminat yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dair makbuzÂ 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunun 26. maddesinde yazÄ±lÄ± deÄŸerlerden biriniÂ (teminat mektubuÂ )

Â c)- Ä°haleye girecek talipliler geÃ§ici teminat bedelini Tokat VakÄ±flar BankasÄ± merkez ÅŸubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 Iban nolu hesabÄ±na yatÄ±racak

Â Ã§)-TÃ¼zel kiÅŸilik adÄ±na yetkili, olduÄŸuna dair noterden onaylÄ± vekÃ¢letname ve imza sirkÃ¼leri (aslÄ±) Ticaret ve Sanayi Â odasÄ±ndan ihalenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l iÃ§inde alÄ±nmÄ±ÅŸ tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin sicile kayÄ±tlÄ± olduÄŸuna dair belgeÂ

d) Teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gÃ¶steren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkÃ¼leri

e)- Belediyemizden alacaklarÄ± borcu yoktur belgesi.

f)- TÃ¼rkiye de tebligat adresini gÃ¶sterir belge

g) Vekaletle ihaleye katÄ±lÄ±m halinde, istekli adÄ±na teklifte bulunacak kiÅŸinin noterden onaylÄ± vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

ÄŸ) 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 37. Maddesi gereÄŸince hazÄ±rlanacak teklif mektubunu iÃ§erir iÃ§ zarf

h) Ä°steklinin ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde ortak giriÅŸim beyannamesi ileÂ ortakÃ§a imzalÄ± ortaklÄ±k sÃ¶zleÅŸmesi ( Ä°hale Ã¼zerinde kaldÄ±ÄŸÄ± takdirde noter tasdikli ortaklÄ±k sÃ¶zleÅŸmesi)

Ä±) Ä°haleye katÄ±lacak tÃ¼zel kiÅŸilikler genel kurul ve yÃ¶netim kurullarÄ±ndan ihaleye girileceÄŸine dair karar alÄ±nmasÄ± ve tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸi temsilen ihaleye katÄ±lacak bir kiÅŸiyi yetkilendirilmesi veya tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin imza yetkilisi olduÄŸuna dair belge/imza yetkilisinin vekili olduÄŸuna dair belge gerekmektedir.

i) Kamu Ä°hale Kanunu ile 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununa gÃ¶re ihalelere katÄ±lma yasaÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na dair, ilgili kurumlardan alÄ±nan belge (TÃ¼zel kiÅŸilik olmasÄ± halinde ÅŸirket ve tÃ¼m ortaklarÄ±n ayrÄ± ayrÄ± yasaklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na dair belge) (ekap.kik.gov.tr) getirilecektir.

Madde 6 : Ä°haleye katÄ±lmak isteyen gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸiler yukarÄ±da belirtilen belgeleri dosya halinde Â Â Ä°ÅŸletme ve Ä°ÅŸtirakler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne vereceklerdir. Belgeleri noksan veya yanlÄ±ÅŸ olanlar ihaleye katÄ±lamayacak ve teklifleri deÄŸerlendirmeye alÄ±nmayacak ve geÃ§ersiz sayÄ±lacaktÄ±r.

Madde 7 : Ä°haleye katÄ±lÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ± takdirde,2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunun 43. Maddesi gereÄŸince; ihalenin bitiÅŸ tarihinden Â itibaren 15 gÃ¼n iÃ§erisinde aynÄ± ÅŸartlarla pazarlÄ±k usulÃ¼yle satÄ±ÅŸ ihalesi devam Â edecektir.

Madde 8 : Ä°haleye girecek isteklerin 07.08.2026 cuma Â gÃ¼nÃ¼ saat 17: 00â€™e kadar, ihaleye ait belgeleri dosya halinde Belediyemiz Ä°ÅŸletme ve Ä°ÅŸtirakler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edeceklerdir. Belirtilen gÃ¼n ve saatten sonra yapÄ±lan baÅŸvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 9 :,Taksitli satÄ±ÅŸlarda taÅŸÄ±nmazÄ±n satÄ±ÅŸ bedelinden tahsil edilen peÅŸinat dÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼kten sonra kalan tutar ile kanuni faizden ve sÃ¶zleÅŸmeden doÄŸacak alacaklarÄ±n tamamÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak tutarda kesin ve sÃ¼resiz banka teminat mektubu verilmesi veya satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan taÅŸÄ±nmazÄ±n Ã¼zerindeÂ 22/11/2001Â tarihli ve 4721 sayÄ±lÄ± TÃ¼rk MedenÃ® Kanunu hÃ¼kÃ¼mleri uyarÄ±nca idare lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taÅŸÄ±nmaz tapuda alÄ±cÄ±sÄ± adÄ±na devredilecektir.Â Bu fÄ±kra uyarÄ±nca teminat mektubu verilememesi veya kanuni ipotek tesis edilememesi durumunda taksitlerin tamamÄ± Ã¶denene kadar alÄ±cÄ± adÄ±na tapuda taÅŸÄ±nmaz devri yapÄ±lamaz.Â

Madde 10: Belgeleri noksan veya yanlÄ±ÅŸ olanlar ihaleye katÄ±lamayacak ve teklifleri deÄŸerlendirmeye alÄ±nmayacak ve geÃ§ersiz sayÄ±lacaktÄ±r. Belgelerin noksanlÄ±ÄŸÄ± veya yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± ihaleden sonra dahi tespit edilmesi, halinde ihale iptal edilerek, teminatlarÄ± gelir kaydedilir.

Madde Â 11: Ä°hale kararÄ±, karar tarihinden itibaren 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 31. maddesi gereÄŸince; en geÃ§ 15 iÅŸgÃ¼nÃ¼ iÃ§inde ita amirince onaylanÄ±r veya iptal edilir. Ä°hale Ã¼zerinde kalan istekli, ihale kararÄ±nÄ±n kendisine tebliÄŸine mÃ¼teakip, 15 (on beÅŸ)Â gÃ¼n iÃ§erisinde peÅŸin Ã¶denir; veya yazÄ±lÄ± olarak talep etmesi halinde %25 peÅŸin Ã¶dediÄŸi takip eden ay baÅŸlamak kaydÄ±yla her ay Ã¶denecek ÅŸekilde 12 taksitle kanuni faiz ile birlikte ÅŸartname esaslarÄ± dahilinde Tokat VakÄ±flar BankasÄ± merkez ÅŸubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 Iban noâ€™lu hesabÄ±na yatÄ±racaktÄ±r.

TOKAT BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI

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#ilangovtr BasÄ±n noÂ ILN02511903

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