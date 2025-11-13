TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/37 Esas

KARAR NO : 2025/562

Tebligat yapılamayan davalılar Done Korkmaz ve Mehmet Korkmaz'ın adresleri tespit edilemediğinden tebligat çıkartılamadığı, yapılan tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden yukarıda esas karar numarası belirtilen mahkememiz dosyasının yapılan yargılaması sonucunda;

Davanın KABULÜ ile;

1- Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, Ceylanpınar Mahallesi/Köyü 7 cilt, 614 hane, 2 BSN'de nf.kytlı 317.....278 T.C. Nolu Güzel KORKMAZ ile Suriye uyruklu Güzel MUHAMMED'in aynı kişiler olduklarının TESPİTİNE, buna ilişkin nüfusta bağ kurulmasına,

-Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, Ceylanpınar Mahallesi/Köyü 7 cilt , 614 hane, 1 BSN'de nf. kytl. 317.....114 TC nolu Mahmut KORKMAZ ile Suriye nüfus kayıtlarında babası olarak gözüken Maho MAHO'nun aynı kişiler olduklarının TESPİTİNE, buna ilişkin nüfusta bağ kurulmasına,

2- Davacı İbrahim Maho'nun babasının 317......114 T.C. numaralı Mahmut KORKMAZ olduğunun TESPİTİNE, buna ilişkin nüfusta bağ kurulmasına,

3- Davacı İbrahim Maho'nun annesinin 317......278 T.C. numaralı Güzel KORKMAZ olarak DÜZELTİLMESİNE, buna ilişkin nüfusta bağ kurulmasına,

Karar verildiği Tebligat yapılamayan davalılar Done Korkmaz ve Mehmet Korkmaz'a ilanen tebliğ olunur.

