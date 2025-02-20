TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/649 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dosyamızda tebligat yapılamayan davalı Mücella İNCEKARA'nın tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediği, mahkememiz dosyasında tahkikat duruşma günü ve bilirkişi raporlarının davalıya tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasında ön inceleme aşaması tamamlanmış olup HMK 6100/147 Md. Gereğince tahkikat duruşmasının 22/04/2025 tarih ve saat 09.00 tarihine bırakıldığı, ayrıca mahkememizce alınan 12.12.2024 tarihli ve 09.01.2025 tarihli bilirkişi raporları yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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