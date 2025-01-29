TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/171 Esas

Davacılar Fikri Ulaşer, Remziye Uçkun, Remzi Ulaşer, Şakire Ulaşer, Nural Uçaroğlu, Necla Çalışkan, Gökhan Ulaşer, Şakire Ulaşer, Birsel Yurtyeri tarafından davalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil davasında;

Dahili davalı Şennur Açıkay'ın (40.........820) UYAP mernis adres güncellenmesinde mernis adresinin boş olduğu gibi hakkında farklı dosyalardan "Yakalama Kararı" olduğuna dair UYAP sisteminde uyarı verdiği, bu nedenle de tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gün ve saatini bildirir tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasının duruşma günü olan 17/04/2025 günü saat: 09:45'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nın ilgili hükümleri gereğince duruşma ve yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme duruşma gün ve saatini bildirir 27/12/2024 tarihli tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere dahili davalı Şennur Açıkay'a ilanen tebliğ olunur. 08/01/2025

#ilangovtr Basın no ILN02164434