TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLÂN

TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/64

KARAR NO : 2024/273

Davacı Mustafa ŞAHİN ile Davalılar Aram URUN, Diana Manuş URUN, Haçik URUN, Murat URUN, Nuvart URUN, Şinorik URUN ve Vahi RUN arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalılardan VAHİ RUN'un (T.C. Kimlik No: 226*****452 - A*****R ve N*****E oğlu, **/**/1935 Doğumlu) tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından, gerekçeli kararın davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Mahkememizin 10/06/2024 tarih 2023/64 Esas 2024/273 Karar sayılı ilâmıyla; Davanın KISMEN KABULÜNE, dava konusu Tokat ili, Merkez İlçesi, Güneşli Mahallesi, 2574 ada 4 parsel sayılı taşınmazda bulunan ve 6 adet ayva ağacı, 8 adet şeftali ağacı, 5 adet armut ağacı, 2 adet vişne ağacı, 1 adet kayısı ağacı, 2 adet elma ağacı, 5 adet kiraz ağacı, 1 adet prefabrik yapı, sundurma, ihata duvarı, demir kapı olan muhdesatların davacı Mustafa ŞAHİN'e aidiyetinin TESPİTİNE dair gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, iş bu hüküm tebligat yapılamayan davalılardan VAHİ RUN'a tebliğ yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur.

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