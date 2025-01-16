TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NUMARALARI:

2024/484-487-486-485

KAMULAŞTIRMA İLANI

1- Mahkememizin 2024/484 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili Merkez ilçesi Çökelikkışla Köyü Ötegeçe Mevkii 111 Ada, 148 parsel, malikinin NİYAZİ ÇAĞLAR ve İSA ÇAĞLAR olduğu,

2- Mahkememizin 2024/487 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili Merkez ilçesi Çökelikkışla Köyü Ötegeçe Mevkii 111 Ada, 139 parsel, malikinin SALİH ÖZDEMİR, MEHMET ÖZDEMİR, NECMİYE ERDOĞDU, NECAATTİN ÖZDEMİR, MUSTAFA ÖZDEMİR, FATMA ÖZDEMİR, ALAATTİN ÖDEMİR, URHUÇ KORKMAZ ve ZEYNEP ÇANTA olduğu, olduğu,

3- Mahkememizin 2024/486 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili Merkez ilçesi Çökelikkışla Köyü Ötegeçe Mevkii 111 Ada, 73 parsel, malikinin SALİH AKGÜL olduğu,

4- Mahkememizin 2024/485 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili Merkez ilçesi Çökelikkışla Köyü Ötegeçe Mevkii 111 Ada, 19 parsel, malikinin NEZAKET TOKEL, EMİNE DEMİRAY, SAMİ KILIÇ ve ADEM KILIÇ olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin T.C. Maliye Bakanlığı (Maliye Hazinesi) olduğu,

-Malikin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceğinin,

-Açılacak davalarda husumetin T.C. Maliye Bakanlığı'na (Maliye Hazinesi) yöneltilmesi geretiği,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine,

-Davalılara tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini Mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31 maddeleri uyarınca ilan olunur. 24/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02156155