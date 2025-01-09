TİREBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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TİREBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/49 Esas

KARAR NO :

Dava konusu Giresun ili Tirebolu ilçesi Kovancık Köyü 115 ada 8 parsel taşınmazın kuzey doğusunda bulunan tescil dışı bırakılan alana yönelik Mehmet Metin AK, Necla TÜYSÜZOĞLU'nun tescil talebinde bulunduğu, bu alana ilişkin davacıların zilyetliği bulunup bulunmadığı yasal koşulların oluşup oluşmadığı hususunda mahkememize bildirimde bulunulabileceği,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02152899