TİRE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

TİRE

İCRA DAİRESİ

2026/113 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/113 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Tire İlçe, Mahmutlar Mahalle/Köy, 103 Ada, 75 Parsel, 22.958,74 m2 yüzölçümü, 1/1 arsa payı, tarla nitelikli taşınmaz

Taşınmazlar, Mahmutlar mahallesinin kuzeyinde , mahalle merkezine 2,0 kilometre, Tokatbaşı Mahallesine 1,60 kilometre, Tire ilçe merkezine 12,13 kilometre kuş uçumu mesafede yer almaktadır.

103 Ada 75 parsel, içerisinde ekin ekili olduğu ve üzerinde herhangi bir bina yapı bulunmadığı görülmüştür. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Elektik suyu yoktur.

103 Ada 75 parsel: Taşınmaz düz bir topografik yapıya sahip olup mahalle yerleşim alanına oldukça uzak mesafede yer almaktadır. Taşınmazın çevresinde su kaynağı ve devamlı akışlı bir akarsu kaynağı yoktur. Taşınmaz içerisinde keşif tarihi itibarıyla buğdaygil ekili olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın kendisine ait elektriği ve sondaj suyu bulunmamaktadır. Taşınmaz kumlu orta bünyeli toprak yapısına sahip olduğu, drenaj sorununun bulunmadığı görülmüştür. Düz bir yapıya sahip olup sulama suyu temin edildiğinde bölgeye adapte olmuş birçok bitki türü yetiştirilebilir. Parselin komşu parselleri de tarım arazisi olarak kullanıldığı görülmektedir. Taşınmaz bu hali ile mutlak tarım arazisidir.

Adresi : Mahmutlar Mah. 103 Ada, 75 Parsel Tire / İZMİR

Yüzölçümü : 22.958,74 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu : Tire Belediyesinin 2026-103087 sayılı yazılarında ?Mahmutlar Mahallesi, 103 ada 75 parsel, 103 ada 45 parsel, 103 ada 43 parsellerdeki taşınmazlar, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarımız dışında, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda "Tarım Alanı"nda kalmaktadır.? denilmektedir.

Kıymeti : 11.479.370,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 8722 yevmiye nolu " Bu parsel 5403 sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen büyük ova koruma alanında kalmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni olmadan bitkisel üretim amacı dışında kullanılamaz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN 16/23 arsa payı satılacaktır.

Özellikleri : İzmir İl, Tire İlçe, Mahmutlar Mahalle, 103 Ada, 45 Parsel, tarla vasıflı, 22.831,84 m2 yüzölçümü, 16/23 arsa payı satılacaktır.

Taşınmazlar, Mahmutlar mahallesinin kuzeyinde , mahalle merkezine 2,0 kilometre, Tokatbaşı Mahallesine 1,60 kilometre, Tire ilçe merkezine 12,13 kilometre kuş uçumu mesafede yer almaktadır.

103 Ada 45 parsel, içerisinde ekin ekili olduğu ve üzerinde herhangi bir bina yapı bulunmadığı görülmüştür. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Elektik suyu yoktur.

103 Ada 45 parsel: Taşınmaz düz bir topografik yapıya sahip olup mahalle yerleşim alanına oldukça uzak mesafede yer almaktadır. Taşınmazın çevresinde su kaynağı ve devamlı akışlı bir akarsu kaynağı yoktur. Taşınmaz içerisinde keşif tarihi itibarıyla buğdaygil ekili olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın kendisine ait elektriği ve sondaj suyu bulunmamaktadır. Taşınmaz kumlu orta bünyeli toprak yapısına sahip olduğu, drenaj sorununun bulunmadığı görülmüştür. Düz bir yapıya sahip olup sulama suyu temin edildiğinde bölgeye adapte olmuş birçok bitki türü yetiştirilebilir. Parselin komşu parselleri de tarım arazisi olarak kullanıldığı görülmektedir. Taşınmaz bu hali ile mutlak tarım arazisidir.

Adresi : Mahmutlar Mah. 103 Ada, 45 Parsel Tire / İZMİR

Yüzölçümü : 22.831,84 m2

Arsa Payı : 16/23

İmar Durumu :Tire Belediyesinin 2026-103087 sayılı yazılarında ?Mahmutlar Mahallesi, 103 ada 75 parsel, 103 ada 45 parsel, 103 ada 43 parsellerdeki taşınmazlar, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarımız dışında, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda "Tarım Alanı"nda kalmaktadır.? denilmektedir.

Kıymeti : 10.323.962,43 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 8722 yevmiye nolu " Bu parsel 5403 sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen büyük ova koruma alanında kalmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni olmadan bitkisel üretim amacı dışında kullanılamaz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 12:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 12:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 12:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Tire İlçe, Mahmutlar Mahalle, 103 Ada, 43 Parsel, 9.496,68 m2 yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmaz

Taşınmazlar, Mahmutlar mahallesinin kuzeyinde , mahalle merkezine 2,0 kilometre, Tokatbaşı Mahallesine 1,60 kilometre, Tire ilçe merkezine 12,13 kilometre kuş uçumu mesafede yer almaktadır.

103 Ada 43 parsel, içerisinde ekin ekili olduğu ve üzerinde herhangi bir bina yapı bulunmadığı görülmüştür. Kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Ulaşımı kolaydır. Elektik suyu yoktur.

ZİRAİ YÖNDEN DEĞERLENDİRME

103 Ada 43 parsel: Taşınmaz düz bir topoğrafik yapıya sahip olup mahalle yerleşim alanına oldukça uzak mesafede yer almaktadır. Taşınmazın doğu sınırı Mahmutlar -Tokatbaşı mahallesi asfalt yoluna cepheli konumdadır. Taşınmazın çevresinde su kaynağı ve devamlı akışlı bir akarsu kaynağı yoktur. Taşınmaz içerisinde keşif tarihi itibarıyla buğdaygil ekili olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın kendisine ait elektriği ve sondaj suyu bulunmamaktadır. Taşınmaz kumlu orta bünyeli toprak yapısına sahip olduğu, drenaj sorununun bulunmadığı görülmüştür.

Düz bir yapıya sahip olup sulama suyu temin edildiğinde bölgeye adapte olmuş birçok bitki türü yetiştirilebilir. Parselin komşu parselleri de tarım arazisi olarak kullanıldığı görülmektedir. Taşınmaz bu hali ile mutlak tarım arazisidir.

Adresi : Mahmutlar Mah. 103 Ada,43 Parsel Tire / İZMİR

Yüzölçümü : 9.496,68 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Tire Belediyesinin 2026-103087 sayılı yazılarında ?Mahmutlar Mahallesi, 103 ada 75 parsel, 103 ada 45 parsel, 103 ada 43 parsellerdeki taşınmazlar, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarımız dışında, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda "Tarım Alanı"nda kalmaktadır.? denilmektedir.

Kıymeti : 7.122.510,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydındaki gibidir. İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 8722 yevmiye nolu " Bu parsel 5403 sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen büyük ova koruma alanında kalmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni olmadan bitkisel üretim amacı dışında kullanılamaz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:10

28/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02539231