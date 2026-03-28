TİRE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

TİRE

İCRA DAİRESİ

2025/631 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/631 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Tire İlçe, Yeni Mahalle, 1315 Ada, 4 Parsel, 3. Kat, 6 nolu Nolu Bağımsız Bölüm, 765,93 m2 yüzölçümü, 12/128 arsa payı,

Ana taşınmaz olan 1315 ada 4 parsel üzerinde zemin+dört Katlı betonarme bina bulunmaktadır. Her katta ikişer daire bulunmaktadır. Binayaklaşık 15 yıllıktır.

Bağımsız bölüm özellikleri: Belediyesinden gönderilen projesi ve belgelerinegöre3.kat (ara kat), 6 Bağımsız bölümün brüt alan 118 m², Net alan: 87 m²olarak bildirilmiştir. Projesine göre mesken; salon, biri ebeyn banyolu 3 oda, mutfak, antre, banyo/wc veiki balkon hacimlerinden oluşmaktadır.

Dış kapı çelik, salon, odalar laminant parke, mutfak ve ıslak hacimler seramik kaplıdır. Mutfakta tezgah mermerit tezgah altı ve üstü hazır mutfak dolapları mevcuttur .Banyoda duşakabin bulunmaktadır. Isınma doğalgaz/kombi ile sağlanmaktadır. Asansör bulunmaktadır. Bakımlı ve aydınlık bir dairedir.

Adresi : Hürriyet Mah. Faik Tokluoğlu Bulvarı No:24 Kat:3 D:6 Tire / İZMİR

Yüzölçümü : 765,93 m2

Arsa Payı : 12/128

İmar Durumu : Tire Belediyesinin 2025-95415 sayılı yazılarında ? Yeni mahalle, 1315 ada 4 parsel 1/1000'lik Tire Uygulama İmar Planı'mızın içinde yer almakta olup, Ayrık nizam 5 kat (Taks:0.30 / Kaks:1.50 ) konut adasında yer almaktadır.

Kıymeti : 5.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

