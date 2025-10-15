TİRE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:54*

T.C.

TİRE

İCRA DAİRESİ

2025/139 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/139 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

No Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri) 1 130.000,00 1 1 Adet sığır, DK002330708624 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 2 150.000,00 1 1 Adet sığır, DK002330708661 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 3 150.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK002330708673 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 4 140.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK002330708719 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 5 100.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK002330708810 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 6 140.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK003119304011 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 7 125.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK003307106495 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 8 120.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK003554006823 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 9 140.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK003554006871 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 10 150.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK003647604293 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 11 135.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK003754609061 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 12 150.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK00374609075 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 13 80.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK003754609269 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 14 140.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK003788705484 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 15 140.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK003804813230 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 16 150.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK003804813232 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 17 135.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK003804813236 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 18 120.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK003804813245 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 19 140.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK003804813248 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 20 140.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK004142003846 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 21 115.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK004254004317 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 22 135.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK004467802857 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 23 135.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK004506905589 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 24 130.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK004506905609 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 25 140.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK004534806060 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 26 150.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK004534806118 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 27 160.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK004725205238 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 28 140.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK004725205304 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 29 130.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK004725205342 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 30 120.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK004725205374 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 31 100.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK047252105384 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 32 130.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK004725205423 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 33 110.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK005386304203 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 34 130.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK005572804155 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 35 150.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK005572804197 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 36 150.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK005614609084 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 37 140.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK005614609108 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 38 150.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK005614609152 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 39 150.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK005615804791 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 40 130.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK005622207968 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 41 115.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK005860402365 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 42 130.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK005907706778 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 43 130.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK005965405590 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 44 135.000,00 1 1 Adet SIĞIR, DK006659408165 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan 45 105.000,00 1 1 Adet SIĞIR,DK00453806074 Seri Numaralı Holstein-SA ırkı dişi hayvan

Satışa konu hayvanların Adnan Menderes Mah. Çamurluk Küme Evleri No:10/1 Tire/İzmir, adresinde

Tapu kayıtlarına göre ise İpekçiler Mah. 245 Ada, 157 Parsel adresinde muhafaza altında bulunduğu ilan olunur.

21/04/2025 tarihli bilirkişi raporunda

Tarafımca tespiti gerçekleştirilen hayvanların ithal hayvan olduğu anlaşıldığından Damızlık Sığır İthalat Talimatı'nın Ç Maddesi İthalatçı/Yetiştiricinin Yükümlülükleri başlığının 3. Fıkrasında ” Kendi işletmesi adına veya yetiştiricilere satmak üzere ithalat yapanlardan, ilk satın alan işletme sahipleri bu hayvanlarını Bakanlık Kayıt Sistemine (Türkvet) kaydedildiği tarih itibariyle mücbir sebepler dışında 2 (iki) yıl süte ile satmamalıdır (Damızlıketçi ırk erkek sığırlarda 1 (bir) yıldır). İşletmenin devri halinde de b talimatta yer alan satmama hükmü işletmeyi devralan için de geçerlidir” denilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümleri çerçevesin bilinmediğinden davanın seyri açısından ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Taahhütname'nin bir suretinin (EK3: Örnek Taahhütname istenilmesinin uygun olacağı kanaatindeyim." belirtilmiştir.

Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün cevap yazısında İlgi yazınız gereği bahsi geçen hayvanların satışı hakkında bakanlığımıza görüş sorulmuş olup, ekteki yazıda belirtildiği üzere damızlık hayvanları satın alacak yetiştiricilerin kalan sürenin tamamlanması için icra yoluyla satın aldıkları damızlık hayvanlar için bağlı bulundukları il/ilçe tarım müdürlüğüne taahhütname vermeleri gerekmektedir. Bakanlığın Turkvet kayıt sistemine bahsi geçen hayvanların kayıt tarihi 16.02.2024 olması sebebiyle 16.02.2026 tarihine kadar icra yoluyla satın alan kişide kalması gerekmektedir. Taahütname örneği yazımız ekinde sunulmuştur. Yazınızda belirtilen bir diğer hususa istinaden ilçemizde 08.09.2025 tarihinde bulaşıcı şap hastalığı çıkışı olması sebebiyle tüm ilçede hayvan hareketi kısıtı bulunmaktadır. İcra süreci tamamlanmadan müdürlüğümüzden hastalık sönüşü ile bilgi alınması hususu belirtilmiştir. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 10:55

13/10/2025

(İİK m.114/4)

