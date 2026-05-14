TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/290 Esas

DAVALI : DİLEK KOÇAK ÇOBAN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, duruşma günü, tensip zaptı ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 30/06/2026 günü saat: 09:0'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi , Tensip zaptı ve Bilirkişi raporu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

