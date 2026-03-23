TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/274 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2025/274 Esas Aysun Bilgin adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi Kurşak Mahallesi 102 ada 187 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 275,85 m²'lik kısmının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir İli, Tire İlçesi Kurşak Mahallesi 102 ada 187 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 275,85 m²'lik kısmı için 23.364,50 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarfından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 24/10/2025 tarihinde mahkememize dava açılmıştır. 13/11/2025

