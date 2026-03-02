TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/25 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2026/25 Esas Davalılar , Cennet Yıldırım, Fatma Özcan, Halil Acar, Hamide Tekelioğlu, Mehmet Acar, Melihat Acar, Mustafa Acar, Nazmiye Acar, Nuri Acar, Sabri Girengir, Saim Acar, Saygın Acar, Semiye Tükenmez, Yasemin İçli, Yusuf Acar adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi Çayırlı Mahallesi 102 ada 77 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 416.93 m²'lik kısmının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir ili Tire ilçesi Çayırlı mah. 102 ada 77 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 416.93 m²'lik kısmı için 5.447,40 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarfından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştıma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 20/01/2026 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 7. Ve 10. Maddeleri uyarınca ilan olunur.07/02/2026

