TİRE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. TİRE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/17 Esas

DAVALI : CENGİZ ÜLGÜDÜR Kurtuluş Mah. Gümüşpala Cd. No100 /4/İşyeri Tire/ İZMİR

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü(10/07/2026 saat :10:15) bildirir davetiye ve bilirkişi raporu tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacak olmanızdan ötürübilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.08/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02494882