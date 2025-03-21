TERME SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TERME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

03/12/2024

Sayı :2024/24 Ort. Gid. Satış

Konu : Tebliğ Hissedar : İBRAHİM TAŞDEMİR- Rıza ve Havva oğlu 1949 D.lu TC 33236220416

İLAN :

Fen bilirkişice keşfin doğru taşınmaz üzerinde yapıldığı tespit edilmekle;

Zirai bilirkişice ;

GİRİŞ: Samsun İli, Terme İlçesi , Evci/Yahyalı mah.228 ada 6 parsel05/09/2024 tarihinde Fen Bilirkişisince sınırları itibari ile tarafımıza gösterilen taşınmaz gezilip görüldü. Aşağıda belirtilen hususlar tespit edilmiştir.

ÖZETİ :Taşınmazın yüzölçümü 16667,53 m2'dir. Fındık Bahçesi niteliği ile tapuya kayıtlıdır. Fiilen verime haiz Fındık bahçesi olarak kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Uydu görüntüsü Temsili resim. Toprak killi bünyededir. Toprak profili derinliği ortadır. Meyil 9105-35

arasında değişmektedir. Devlet eliyle sulama bulunmamaktadır. Topoğrafik yapıdan dolayı kıraç arazilerdendir. Kuş uçuşu olarak Terme ilçe merkezine 9km. Mesafededir. Kadastral yola cephelidir. Yılın her mevsimi ulaşım sorunu yoktur.

KIYMET TAKDİRİ TARİHİ İLE DEĞER HESABI: Taşınmaz tarim arazisidir.

Arazi değeri hakim ürün Fındık ziraatı üzerinden, gelir yöntemi ve kıymet takdiri tarihi itibari ile hesaplanacaktır. Üretim masrafları ve ürün fiyatları ; Terme Tarım ve Orman İlçe Müd. istatistiki verileri dikkate alınarak belirlenmiştir. Arazinin değeri: Yıllık Net gelir TL/ Kapitalizasyon Faiz Oranı(94) formülü ile hesaplanacaktır. Kapitalizasyon faiz oranı; araziye yatırılmış karşılığı toprak olan sermayenin riskidir. Diğer bir değimle araziye yatırılmış sermayenin kullanım hakkıdır. Kapitalizasyon faiz oranını; pazara ve yerleşim yerlerine yakınlık, ulaşım durumu, toprak yapısı, verimliliği, üretim prob. ,topoğrafik yapı, üretim ve toprak kullanım biçimleri etkilemektedir. Taşınmazın kapitalizesyan faizi 15 olarak tespit edilmiştir.

Bu durumda kıymet takdiri tarihi ile :

-1,00m2'nin arazi değeri : (6.500,00TL/ 1000m2)/0, 05— 130,00 TL/m2.

- Tamamının arazi değeri : 16667,53m2x130,00TL/m2. — 2.166.778,90TL, olarak tespit ve takdir

edilmiştir.

SONUÇ ;

Bu durumda; Hisse oranı Satış hasılatından Alacağı pay %

İBRAHİM TAŞDEMİR 1/7 14.2857

ERGÜL TUNA 1/7 14.2857

Yusuf TAŞTEMİR 1/7 71.4286

TOPLAM 1,00 100,00

#ilangovtr Basın no ILN02194174