TERME SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. TERME SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/254 Esas

DAVACI : ŞEVKET AYDIN,

DAVALI (İlanın Muhatabı) :

Atilla KESKİN - Mehmet ve Sevim'den olma, 14/06/1971 ANKARA d.lu, 35045160082 T.C. numaralı

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Davacı Şevket AYDIN vekili Av. Ömer Görkem ÖZ tarafından mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle; dava konusu Samsun İli Terme İlçesi, Çardak Mahallesi Bahçelik Mevki 107 ada 34 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın aynen taksimi, mümkün değil ise satış suretiyle giderilmesine karar verilmesinin talep ve dava edildiği, davalılardan Atilla KESKİN adına bilinen adresleri itibariyle tebligat çıkarıldığı ve mahkememizce güncel adresleri araştırıldığı halde netice alınamadığından, dava ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

İşbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılmak üzere; 14/05/2025 günü Saat 09:05 itibariyle sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur hususu; davalı Atilla KESKİN'e işbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 10/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02182259