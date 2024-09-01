×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

TERME 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TERME 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 00:00

 

T.C.
TERME
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından aşağıda ili, ilçesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine kamulaştırma kanununun 10. maddesi uyarınca bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz üzerinde daimi irtifak hakkının ve pilon yerleri için mülkiyet hakkının davacı idare adına tapuya tescilini talep etmişlerdir.

A- Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler ile daimi irtifak kamulaştırması yapılan kısımların yüz ölçümleri aşağıda belirtilmiştir.

B- Kamulaştırma SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından yapılmaktadır.

C- İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanununun 14. maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.

D- Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ne yöneltilecektir.

E- Kamulaştırma Kanununun 14. maddesi öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemenizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idare lehine daimi irtifak hakkının tescil edileceği,

F- Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Terme Şubesine yatırılacağı,

G- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği İLANEN DUYRULUR.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN VE AÇILAN 
DAVALARIN LİSTESİ

SIRAİLİİLÇESİMAHALLESİADA - PARSELNİTELİĞİTOPLAM M2KAMULAŞTIRMA M2DOSYA NO
1SamsunTermeErenköy Mah.71 ada 4 parsel3 Katlı Kargir ev23,1223,122024/280

1- Sedef KÜRKÇÜOĞLU- 66*****00 TC kimlik nolu

2-Muhammet Sacit TOMRUKÇU-66******18 TC kimlik nolu

#ilangovtr Basın no ILN02082832