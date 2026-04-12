TERCAN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TERCAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/5 Tereke

ERZİNCAN ili, TERCAN ilçesi, AKTAŞ mah/köy 14 Cilt, 3 Aile sıra no 73 sırada nüfusa kayıtlı 18/10/1988 doğumlu 03/04/2025 tarihinde vefat eden müteveffa MUSTAFA SERHAT YILDIZ'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden veTMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Alacaklarını süresi içerisinde yazdırmayan alacaklılara karşı mirasçı, kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmadığı gibi terekeden kendisine geçen mallarla da sorumlu tutulamaz; ancak alacaklının kusuru olmadan deftere yazdırmadığı veya bildirdiği halde deftere yazılmamış alacakları için mirasçı zenginleşmesi ölçüsünde sorumlu kalır. Alacakları tereke mallarıyla güvence altına alınmış olan alacaklılar deftere geçilmemiş olsa bile bu haklarını güvenceden alabilirler.

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

