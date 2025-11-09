×
TERCAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 00:00

T.C. TERCAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/151 Esas

Mahkememiz dosya kapsamında adresi meçhul olduğu anlaşılan davalı Mehmet Yıldırım hakkında TK28 Madddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Durusma Günü: 13/01/2026 günü saat: 10:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız Dava konusu taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine muvfafakat edip etmediğinizin, duruşmaya gelmediğiniz veya beyanda bulunmadığınız takdirde satışı kabul etmiş olacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur. İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7. Gün tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar olunur.

Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİMEHMET YILDIRIM
HALİSE YILDIRIM
MUSTAFA KEMAL YILDIRIM		Ortaklığın giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden doğan))

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİ
MEHMET YILDIRIM -21716096170

 

