TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/102 Esas

DAVALILAR :

1- ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TERCAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ

2- HÜSEYİN UĞUZ Konarlı Köyü Tercan/ ERZİNCAN

3- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TERCAN MALMÜDÜRLÜĞÜ

Davacı Hasan UĞUZ tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu tescili istenen taşınmaza ilişkin bilirkişi raporları alınmış,

Dava konusu tescili istenen taşınmaza ilişkin,

Fen bilirkişisi raporunda; Davaya konu alanlardan birincisi aşağıdaki krokide “A” harfi ile kırmızı renkle çizilerek gösterilen 655.14 m² miktarındaki alan olduğu bu alan davaya konu 143 ada 1 numaralı parselin batısında Kadastro Çalışmaları sonucu Yol ve Dere olarak bırakılan alan içerisinde kaldığı,üçüncüsü aşağıdaki krokide ''C'' harfi ile kırmızı renkle çizilerek gösterilen 250.47 m² miktarındaki alan olduğu, bu alan davaya konu 143 ada 1 numaralı parselin doğusunda Kadastro Çalışmaları sonucu Yol ve Dere olarak bırakılan alan içerisinde kaldığı, dördüncüsü aşağıdaki krokide ''D'' harfi ile kırmızı renkle çizilerek gösterilen 177.91 m² miktarındaki alan olduğu, bu alan davaya konu 143 ada 4 numaralı parselin kuzey ve basınında Kadastro Çalışmaları sonucu Yol olarak bırakılan alan içerisinde kaldığı beşincisi aşağıdaki krokide ''E'' harfi ile kırmızı renkle çizilerek gösterilen 53.69 m² miktarındaki alan olduğu, bu alan davaya konu 143 ada 4 ve 6 numaralı parsellerin arasında Kadastro Çalışmaları sonucu Yol olarak bırakılan alan içerisinde kaldığı, altıncısı aşağıdaki krokide ''F'' harfi ile kırmızı renkle çizilerek gösterilen 732.35 m² miktarındaki alan olduğu, bu alan davaya konu 158 ada 1 numaralı parselin batısında Kadastro Çalışmaları sonucu Dere olarak bırakılan alan içerisinde kaldığı,sekizincisi aşağıdaki krokide ''H” harfi ile kırmızı renkle çizilerek gösterilen 773.37 m² miktarındaki alan olduğu, bu alan davaya konu 160 ada 3 numaralı parselin batısında Kadastro Çalışmaları sonucu Yol olarak bırakılan alan içerisinde kaldığı, onuncusu aşağıdaki krokide “L” harfi ile kırmızı renkle çizilerek gösterilen 358.19 m² miktarındaki alan olduğu, bu alan davaya konu 159 ada 3 numaralı parselin doğusunda Kadastro Çalışmaları sonucu Dere olarak bırakılan alan içerisinde kaldığı tespit edilmiş olup bu alanlara ait kroki, koordinat ve alan hesapları gösterilmiştir.

Dava konusu tescili istenen yukarıda vasıfları yazılı taşınmaz üzerinde hak sahipliği iddia edenler veya itirazları bulunanların iş bu ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2019/102 Esas sayılı dosyasına müracaatları Türk Medeni Kanunu 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.

