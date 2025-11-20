×
TEPECİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 00:00

 

TEPECİK VERGİ DAİRESİNDEN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Tepecik Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Tepecik Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı İlan olunur.
TEPECİK VERGİ DAİRESİ VERGİ CEZA İHBARNAMELERİ İLAN LİSTESİ
Vergi Kimlik NoAd Soyad / Unvanİhbarname Fiş NoVergilendirme DönemiAna Vergi KoduVergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza TutarıAdres
6121016311MARVEL RESTAURANT GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ.2025052713UJL0000001202108202108001500151.192.191,9030803.576.575,70ÖMERAĞA MAH. SALİM DERVİŞOĞLU CAD. 76 G İZMİT KOCAELİ
6121016311MARVEL RESTAURANT GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ.2025052713UJL000000220210920210900150015936.117,6330802.808.352,89ÖMERAĞA MAH. SALİM DERVİŞOĞLU CAD. 76 G İZMİT KOCAELİ
6121016311MARVEL RESTAURANT GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ.2025052713UJL0000014202112202112001500158.885.457,53308026.656.372,59ÖMERAĞA MAH. SALİM DERVİŞOĞLU CAD. 76 G İZMİT KOCAELİ
6121016311MARVEL RESTAURANT GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ.2025052713UJL000001020220120220300330033713.350,7330802.140.052,19ÖMERAĞA MAH. SALİM DERVİŞOĞLU CAD. 76 G İZMİT KOCAELİ
6121016311MARVEL RESTAURANT GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ.2025052713UJL0000012202201202201001500159.894.124,48308029.682.373,44ÖMERAĞA MAH. SALİM DERVİŞOĞLU CAD. 76 G İZMİT KOCAELİ
6121016311MARVEL RESTAURANT GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ.2025052713UJL000001320220120221200100010713.350,7330802.140.052,19ÖMERAĞA MAH. SALİM DERVİŞOĞLU CAD. 76 G İZMİT KOCAELİ
7840667008SUPHİ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2024052113UJM000000720220120220100150015970.880,8830802.912.642,64ÇAMÇEŞME MAH. ŞİMŞEK SK. 7 A PENDİK İSTANBUL
7840667008SUPHİ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2024052113UJM0000008202202202202001500151.296.035,5830803.888.310,82ÇAMÇEŞME MAH. ŞİMŞEK SK. 7 A PENDİK İSTANBUL
7840667008SUPHİ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2024052113UJM0000009202203202203001500151.783.510,2230805.351.164,12ÇAMÇEŞME MAH. ŞİMŞEK SK. 7 A PENDİK İSTANBUL
7840667008SUPHİ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2024052113UJM0000010202204202204001500153.616.428,12308010.849.917,82ÇAMÇEŞME MAH. ŞİMŞEK SK. 7 A PENDİK İSTANBUL
7840667008SUPHİ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2024052113UJM0000011202201202203003300335.175.545,21308015.527.269,09ÇAMÇEŞME MAH. ŞİMŞEK SK. 7 A PENDİK İSTANBUL
7840667008SUPHİ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2024052113UJM0000012202204202206003300334.620.991,49308013.863.607,93ÇAMÇEŞME MAH. ŞİMŞEK SK. 7 A PENDİK İSTANBUL

#ilangovtr Basın no ILN02337719