TEPECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. TEPECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞITAVŞANLI / KÜTAHYA

İHALE İLANI

1. Mülkiyeti belediyemize ait tapuda Tepecik-Orta Mahalle 104 ada 31 parselde kayıtlı, beldemiz Orta Mahalle Ahmet Derin Bulvarı No:6 adresinde bulunan Akaryakıt ve LPG satış istasyonu vasıflı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ve açık artırma suretiyle 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir.

2. İhale 17 Nisan 2026 Cuma günü Saat 15.00’de Belediyemiz Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye konu taşınmazın aylık muhammen kira bedeli (KDV dahil) 105.000,00 TL olup (%3) geçici teminatı 378.000,00 TL’dir.

4. İhaleye katılacak firma veya kişiler aşağıda yazılı bulunan belgeleri ihale komisyonuna ulaştırmak üzere ihale saatinden önce belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

a) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti veya nüfus kayıt örneği.

b) Adres kayıt belgesi.

c) Vekaleten katılacak olanlar için Noter onaylı Vekaletname örneği.

d) Geçici teminatın ödenmiş/verilmiş olduğuna dair belge.

e) İhaleye girecek iştirakçi, tüzel kişi ise Noter tasdikli imza ve şirket sirküleri, ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f) Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıt belgesi.

g) Faal akaryakıt ve LPG satış bayisi olduğuna dair belge veya lisans.

h) Vergi borcu bulunmadığını gösterir belge.

i) Belediyeye borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünce verilecek “Borcu Yoktur” belgesi.

İstekliler, talep edilen belgelerin asıllarını idaremize ibraz ederek, belgelerin fotokopi ve/veya suretlerini “Aslı İdarece Görülmüştür / Aslı Gibidir” ibaresi ile onaylatabilirler.

5. İhale ile ilgili şartname, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir veya 3.000,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İlgililere ilanen duyurulur.

