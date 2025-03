TEKMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

TEKMAN

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Sayı :2018/246 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil davacı nedeniyle Erzurum ili Tekman ilçesi Çatkale Mahallesi 112 ada 47 parsel ve 126 ada 1 ve 126 ada 8 parsel sayılı taşınmazlar arasındaki köy boşluğu olan kısım hakkında Kadastro Kanunun 11. Maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. S. No Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü Cinsi Mevkii Dayanağı 112 47 213,35 ARSA126 1 98,98 ARSA

126 8 127,10 ARSA

Davacının Adı Soyadı : Davalı Adı Soyadı Dava

VELİ YILMAZ Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tapu İptali ve Tescil

Tekman Belediye Başkanlığı

Maliye Hazinesi

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 90 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur. 24/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02188621