1. İLAN

T.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

25.08.2025

Sayı : 2025/225 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile TEKİRDAĞ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Zafer Mahallesi, 349 ada 55 parsel sayılı taşınmazın 1/2 hisse sahibi Sabriye'nin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Zafer Mahallesi, 349 ada 55 parsel sayılı taşınmazın 1/2 hisse sahibi Sabriye isimli şahsın Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 25.08.2025

#ilangovtr Basın no ILN02283903