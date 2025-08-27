İLAN

T.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

25.08.2025

Sayı : 2025/224 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Gündoğdu Mahallesi, 131ada 18 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından Bekir'in gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Gündoğdu Mahallesi, 131ada 18 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından Bekir isimli şahsın Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 25.08.2025

#ilangovtr Basın no ILN02283773