TEKİRDAĞ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

TEKİRDAĞ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/269

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması davasında müteveffa 21164104144 TC kimlik numaralı Osman Gazioğlu'nun mirasçılarından Burhan Gazioğlu'na vasiyetname ekli duruşma gününü bildirir tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün adı geçene ilanen tebliğine karar verilmiştir.

05/03/2025 günü saat 10:45'de müteveffa tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz gerektiği; kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 04/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02173824