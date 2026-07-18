T.C.

TEKİRDAĞ

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

16.07.2026

Sayı : 2026/66 Esas

Konu : birinci gaiplik hk.

1. GAİPLİK İLANI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile TEKİRDAĞ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesi, 498 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın 6/15 hissesinin maliki Ali kızı Hayriye'nin yapılan adres araştırmalarına rağmen kendisinden herhangi bir haber alınamadığı, Gaipliği istenilen kişi hakkında bilgisi olan kişiler var ise işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipliği istenilen şahıstan haber alınamadığı takdirde T.M.K. 32 maddesi gereğince yukarıda ismi yazılı kişi hakkında gaipliğine ve Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesi, 498 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın 6/15 hisse payının Hazineye intikaline karar verileceği hususu ilan olunur. 16.07.2026

#ilangovtr Basın no ILN02512640