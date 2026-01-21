T.C.TEKİRDAĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

19.01.2026

Sayı : 2025/195 Esas

Konu : 1. gaiplik ilanı hk.

1. GAİPLİK İLANI

Hazine Ve Maliye Bakanlığı İle Tekirdağ Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu; Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Zafer Mahallesi, Terzi Habip Mevkiinde kain bulunan 348 Ada 41 Parsel sayılı bağ niteliğindeki taşınmazın 155/365 hisse sahibi Ahmet kızı Nefise'nin yapılan adres araştırmalarına rağmen kendisinden herhangi bir haber alınamadığı,Gaipliği istenilen kişi hakkında bilgisi olan kişiler var ise işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipliği istenilen şahıstan haber alınamadığı takdirde T.M.K. 32 maddesi gereğince yukarıda ismi yazılı kişi hakkında gaipliğine ve taşınmazdaki hissesinin Hazine'ye intikaline karar verileceği hususu ilan olunur. 19.01.2026

#ilangovtr Basın no ILN02385080