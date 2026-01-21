TEKİRDAĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.TEKİRDAĞ3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

19.01.2026

Sayı : 2025/194 Esas

Konu : 1. gaiplik ilanı hk.

1. GAİPLİK İLANI

Hazine Ve Maliye Bakanlığı İle Tekirdağ Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu; Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Zafer Mahallesi, Adaderesi Mevkiinde kain bulunan 348 Ada 53 Parsel sayılı bağ niteliğindeki taşınmazın 7/36 hisse sahibi Nuri kızı Hayriye'nin, 6/36 hisse sahibi Seyit kızı Mediha'nın, 2/36 hisse sahibi Mehmet oğlu Ahmet'in, 2/36 hisse sahibi Mehmet oğlu İsmail'in ve 2/36 hisse sahibi Mehmet kızı Rahmiye'nin yapılan adres araştırmalarına rağmen kendilerinden herhangi bir haber alınamadığı,Gaipliği istenilen kişiler hakkında bilgisi olan kişiler var ise işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipliği istenilen şahıslardan haber alınamadığı takdirde T.M.K. 32 maddesi gereğince yukarıda ismi yazılı kişiler hakkında gaipliklerine ve taşınmazdaki hisselerinin Hazine'ye intikaline karar verileceği hususu ilan olunur. 19.01.2026

#ilangovtr Basın no ILN02385075